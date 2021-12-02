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Игру между «Уотфордом» и «Челси» прервали из-за остановки сердца у фаната

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 02:45
Спорт
Игру между «Уотфордом» и «Челси» прервали из-за остановки сердца у фаната
Global Look Press  /  Matheus Pe via www.imago-images./www.imago-images.de

Лондон, 2 декабря. Игру английской премьер-лиги между (АПЛ) «Уотфордом» и лондонским «Челси» приостановили из-за оказания экстренной медицинской помощи одному фанату, у которого произошла остановка сердца.

Матч приостановили на полчаса. Игра 14-ого тура чемпионата Англии началась 1 декабря в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Первым голом в тайме отличился полузащитник лондонской команды Мэйсон Маунт на 29-й минуте.

Голевую передачу на него сделал немец Кай Хаверц. Ответный мяч в сетку ворот «Челси» на 43-й минуте отправил Эммануэль Деннис.

Один из болельщиков перенес на трибунах остановку сердца. Сотрудники медицинской бригады смогли спасти фаната. Состояние болельщика после этого стабилизировалось.

Украинским болельщикам ранее запретили вывешивать баннер про Луганск во время игры в рамках Лиги Конференций. Руководство еврокубка признало транспарант политическим.

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