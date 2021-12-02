Игру между «Уотфордом» и «Челси» прервали из-за остановки сердца у фаната

Лондон, 2 декабря. Игру английской премьер-лиги между (АПЛ) «Уотфордом» и лондонским «Челси» приостановили из-за оказания экстренной медицинской помощи одному фанату, у которого произошла остановка сердца.

Матч приостановили на полчаса. Игра 14-ого тура чемпионата Англии началась 1 декабря в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд». Первым голом в тайме отличился полузащитник лондонской команды Мэйсон Маунт на 29-й минуте.

Голевую передачу на него сделал немец Кай Хаверц. Ответный мяч в сетку ворот «Челси» на 43-й минуте отправил Эммануэль Деннис.

Один из болельщиков перенес на трибунах остановку сердца. Сотрудники медицинской бригады смогли спасти фаната. Состояние болельщика после этого стабилизировалось.

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