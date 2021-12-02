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Юрист Уткин посоветовал сначала сфотографировать авто при повреждении во дворе

Общество
Юрист Уткин посоветовал сначала сфотографировать авто при повреждении во дворе
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Если автомобиль оказался поврежден во дворе, необходимо тщательно отфотографировать все дефекты, а затем вызвать сотрудников ГИБДД. Они оформят случившееся как ДТП и начнут розыск, рассказал юрист Павел Уткин.

Он порекомендовал опросить владельцев стоящих рядом машин на случай, если у них имелись видеорегистраторы. Помимо этого, Уткин посоветовал обратиться в управляющую компанию и попросить у нее записи с камер наружного видеонаблюдения. Об этом юрист рассказал в интервью агентству «Прайм».

«Здесь вопрос поиска человека или машины, повредившей заявителя, является первостепенным, поскольку спустя три месяца ГИБДД может закрыть дело, а убытки получится возместить только при условии наличия каско», — добавил он.

Однако если повреждения явно являются проделками детей, либо хулиганов, главной задачей является отыскать нарушителей. По словам Уткина, в таком случае вызывать нужно уже не сотрудника ГИБДД, а участкового.

Однако в скором времени наказание может ждать не только дворовых хулиганов, но также и агрессивных водителей на дорогах. Депутаты Госдумы предложили штрафовать автомобилистов за подобное поведение.

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ГИБДД автомобиль юрист повреждение машины
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