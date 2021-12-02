Более 8 млрд прививок от COVID-19 сделали в мире

Москва, 2 декабря. В мире сделали 8,03 млрд прививок от коронавируса, более половины доз вакцин ввели жителям Китая, Индии и США.

В Китае сделали 2,5 млрд прививок от коронавируса, в Индии ввели 1,2 млрд, в США — 0,46 млрд доз вакцины. Почти все население привито в ОАЭ и на Мальдивах, хотя бы один компонент вакцины получили более 90% населения Сингапура, Камбоджи и Кубы. Более 80% населения вакцинированы в Китае, Чили, Брунее, Португалии, Катаре, Южной Корее, Аргентине, Испании и на Мальте.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России проведено более 60,8 млн полных циклов вакцинации. Первым компонентом вакцины сделали прививку 69,5 млн раз. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет в России 51,8%, отмечает ТАСС.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что окончание пандемии коронавируса зависит от вакцинации мирового населения. О важности прививок он напомнил в ходе Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.