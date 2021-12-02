Вирусолог Нетесов заявил о высокой эффективности «Спутника V» против штамма «Омикрон»

Москва, 2 декабря. Эффективность вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма составит не менее 80%, считает вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Точные данные об эффективности вакцин против штамма «Омикрон» станут известны лишь спустя несколько месяцев, во время которых множество непривитых граждан могут заболеть или даже умереть в результате коронавирусной инфекции. Однако лучше ни ждать, ни терять времени, и сделать прививку уже сейчас, посоветовал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Я бы рекомендовал не брать в голову информацию о появлении нового штамма, а вакцинироваться», — заключил ученый.

Новый штамм SARS-CoV-2 был обнаружен в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября, с тех пор его успели выявить в странах Европы, Азии, Америки, а также в Австралии. «Омикрон» может иметь более длительный переход от стадии заражения к возникновению серьезных осложнений, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.