Голую модель Playboy выгнали из торгового центра

Майами, 2 декабря. Модель Playboy Франсия Джеймс разгуливала голой по торговому центру в Майами. На ней были только стринги и краска для одежды.

На прошлой неделе девушка решила устроить пранк. Она разделась, покрасила свое тело и надела шляпу, представ в образе щелкунчика перед случайными прохожими. Об этом сообщает NYPost.

Модель колумбийского происхождения видели стоящей на нижнем этаже торгового центра. Она раздавала арахис проходившим мимо мужчинам.

«Ты хочешь орех? Вы можете взять орех», — интересовалась у людей Франсия.

Посетители позитивно отреагировали на розыгрыш девушки. Однако ее проделка понравилась далеко не всем. На место нахождения Джеймс прибыл один из охранников и попросил ее удалиться.

«Я не могу поверить, что меня выгнали! Меня всегда выгоняют!» — ответила модель, покидая торговый центр.

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