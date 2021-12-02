США будут изучать вопрос ограничения авиаперелетов из-за штамма коронавируса «Омикрон»

Вашингтон, 2 декабря. Белый дом будет обсуждать вопрос о введении дополнительных ограничений на авиасообщение с другими государствами на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Вашингтон может ввести ограничения на авиасообщение из-за распространения омикрон-штамма из Африки. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы намерены рассмотреть вопрос о том, потребуется ли вводить ограничения для новых стран. Очевидно, мы не хотим, чтобы эти ограничения оставались в силе постоянно, однако нам потребуется больше времени», — сказала она.

Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране, информирует CNN. Телеканал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает, что первый случай заболевания новым штаммом выявлен в штате Калифорния. Его обнаружили в самом густонаселенном в стране регионе.