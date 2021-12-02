«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе

Кабул, 2 декабря. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) подтвердило, что интенсивные бои между талибами и иранскими пограничниками в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз закончены после контакта двух сторон.

Причины конфликта второй заместитель министра информации и культуры во временном кабмине страны Билала Карими уточнять не стал. Об этом сообщил афганский телеканал Tolo News.

По заявлению иранской стороны, перестрелку начали талибы, которые открыли огонь по фермерам из Ирана, ошибочно посчитав, что те пересекли границу. В результате боев с применением артиллерии талибы, как информировала афганская пресса, взяли контроль над несколькими иранскими КПП, в частности «Дхерис», «Дост-Мохаммад» и «Бала-е Сиях Чашман». В Тегеране информацию о захвате радикалами иранских КПП опровергли.

Недавно в афганских СМИ появилась информация, что официальный представитель организации Забихулла Муджахид публично пообещал, что его страна больше никогда не будет производить опиум. Однако на деле выяснилось, что сдержать это обещание группировка собирается при соблюдении некоторых условий, в частности, когда мир обеспечит «права и возможности афганских фермеров и предоставит им альтернативу для заработка средств».

1 Организация запрещена на территории РФ.