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Законопроект об агрессивном вождении направят на рассмотрение в Правительство России

Общество
Законопроект об агрессивном вождении направят на рассмотрение в Правительство России
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 декабря. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме направят на заключение в кабмин законопроект, устанавливающий штраф за агрессивное вождение, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Нилов.

Парламентарии предлагают дополнить статью 12 КоАП «Умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей». Для привлечения водителя к ответственности будет обязательна фиксация правонарушения «специальными техническими средствами», говорится в инициативе.

Агрессивным вождением предлагают считать совершение водителем «совокупности различных противоправных действий» в течение «относительно короткого периода времени». Совершаться такие действия могут только умышленно, подчеркивают авторы инициативы.

За агрессивное вождение предлагают наказывать штрафом в пять тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или лишением прав на срок до одного года, отметил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов раскритиковал инициативу введения штрафов за опасную езду из-за слишком размытых формулировок. По его мнению, инициатив может создать «коррупционную яму».

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