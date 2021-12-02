Митинги против Зеленского закончились в Киеве

Киев, 2 декабря. Массовые демонстрации против главы украинского государства Владимира Зеленского завершились в Киеве. Активисты были недовольны действиями украинского правительства.

В центре украинской столицы 1 декабря стартовала демонстрация недовольных политикой действующего правительства страны. В митинге принимали участие несколько тысяч человек. После начала демонстрации активисты пошли по правительственному кварталу.

Демонстранты колонной двигались по улицам в правительственном квартале. Активисты также прошли мимо офиса главы государства Владимира Зеленского, Рады и кабмина. Во время движения участники кричали «Зеленский, уходи!», «импичмент» и другие фразы против действующего правительства.

Жители Киева в ходе проведения митинга также держали флаги националистических фракций.