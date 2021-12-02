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Гинцбург допустил способность омикрон-штамма коронавируса вытеснить «Дельту»

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 01:17
Общество
Гинцбург допустил способность омикрон-штамма коронавируса вытеснить «Дельту»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 декабря. Новый штамм коронавируса «Омикрон» может иметь более длительный переход от стадии заражения к возникновению серьезных осложнений. Благодаря этому он способен вытеснить «Дельту», считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам специалиста, это бы сделало новую разновидность COVID-19 из Южно-Африканской Республики крайне заразной. Однако наряду с вытеснением дельта-штамма «Омикрон» также способен и проиммунизировать население. Слова Гинцбурга передает ТАСС.

«Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», — считает директор центра Гамалеи.

По мнению Гинцбурга, на текущий момент нельзя точно сказать, поспособствует ли омикрон-штамм коронавируса окончанию пандемии. Он подчеркнул, что для этого необходимы дополнительные исследования. Однако в случае, если против новой разновидности будут действовать текущие вакцины, это можно будет считать спасением.

При этом Россия начала активную подготовку к борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Одной из мер является сокращение действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов, что должно благоприятно отразиться на эпидемиологической обстановке.

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дельта коронавирус COVID-19 штамм омикрон
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