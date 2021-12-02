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Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году

Шоу-бизнес
Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
Global Look Press  /  Ron Sachs/Zumapress.com

Лос-Анджелес, 2 декабря. Бизнесмен Хантер Байден и его терапевт в 2019 году вели переписку, в которой шутили о том, что у президента США Джо Байдена слабоумие.

Информация стала известна благодаря книге «Ноутбук из ада», автором которой выступила Миранда Дивайн. Об этом сообщает Fox News.

В 2019 году Байден-младший оставил свой компьютер в ремонтной мастерской в штате Делавэр. Данные с его жесткого диска были скопированы и переданы в СМИ. В результате в Сеть утекла компрометирующая информация о главе Белого дома и его семье.

Стало известно, что Хантер неуважительно обсуждал своего отца вместе с терапевтом Китом Эблоу. Собеседники обсуждали кандидатов в президенты от Демократической партии, и врач поделился своим мнением.

«Твой папа — это ответ. Любой человек, который может одержать победу над слабоумием, является гигантом. Подумайте, что он мог бы сделать для необходимого восстановления нашей нации», — отметил Эблоу.

Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
Global Look Press / Carofei

Он добавил, что Байден поможет людям вспомнить все, что они хотели, поскольку теперь он знает свой адрес. На это Хантер дал свой ответ.

«Ему не нужно знать, где он живет, потому что это единственное, что секретная служба делает правильно, по крайней мере в 75% случаев», — заявил Байден-младший.

Позже участники беседы стали обсуждать возможный подкаст. Они планировали пригласить разных звезд, чтобы они рассказали о травмах, которые пережили. Терапевт поинтересовался может ли президент поделиться своей борьбой со слабоумием.

«Он не может вспомнить многое в эти дни», — ответил Хантер.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что борьба президента США Джо Байдена с коронавирусом — величайший провал государственной политики всех времен.

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Все новости / Шоу-бизнес / Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
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