Одобрение «Спутника V» позволит использовать вакцину в большей части стран Африки

, 2 декабря. Вакцина «Спутник V» в случае одобрения Всемирной организации здравоохранения может быть использована в большом количестве стран Африки, сообщила технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен.

Представитель ВОЗ отметила, что не располагает информацией по поводу эффективности российской вакцины. По ее словам, специалисты организации на данный момент проводят ее оценку, чтобы разрешить ее использования в чрезвычайных ситуациях.

«Нужно дождаться, чтобы это произошло. Однако все страны, разумеется, в праве использовать на своей территории любую вакцину», — сообщила Стивен в беседе с «Известиями».

Она сообщила, что ВОЗ было бы полезно провести консультации по поводу «Спутника V» с использующими его странами, чтобы изучить их опыт. Тогда гораздо большее число стран сможет использовать российскую вакцину, отметила она.

Ранее сообщалось, что ВОЗ ожидает от России дополнительных сведений о «Спутнике V» до конца года. Об этом заявил директор Европейского бюро организации Ханс Клюге.