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Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника
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Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника

Армия
Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника
wikipedia.org  /  Mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 2 декабря. Новый российский боевой лазер «Пересвет» сможет выводить из строя спутники противника и станет одним из эшелонов противокосмической обороны России, заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам специалиста, «Пересвет», прежде всего, предназначен для вывода из строя спутников противника. Он обладает функциональным поражением, уточнил в комментарии для газеты «Известия» Корнев.

«По моей оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 км высотой. Именно там обращаются почти все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли, которых с каждым годом становится все больше», — подчеркнул Корнев.

Кроме того, он будет способен поражать атмосферные летательные аппараты, «выжигать» аппаратуру дронов и самолетов-разведчиков. При некоторых доработках «Пересвет» сможет физически уничтожать летательные аппараты на ближней дистанции, считает специалист.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что ослепление средства разведки не позволит разведспутникам противника определить точные координаты стратегических ракетных комплексов «Ярс» и гарантирует неотвратимость ответного удара полновесными залпами дивизий РВСН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что испытания лазерного комплекса «Пересвет» и гиперзвуковой ракетной системы «Авангард» подтвердили уникальность этого вооружения. Глава государства подчеркнул, что Россия создает оборонные системы, не имеющие в мире аналогов.

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вооружение пересвет боевой лазер
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