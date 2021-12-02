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Аналитики «Минченко консалтинг» спрогнозировали «точечные» отставки губернаторов в России

Политика
Аналитики «Минченко консалтинг» спрогнозировали «точечные» отставки губернаторов в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 2 декабря. Федеральный центр, скорее всего, продолжит «точечную» ротацию губернаторского корпуса, считают аналитики коммуникационной группы «Минченко консалтинг» в очередном докладе «Госсовет 2.0».

Среди глав с истекающим сроком полномочий наиболее шаткие позиции имеет саратовский губернатор Валерий Радаев, дорабатывающий второй срок, передает мнение экспертов «Коммерсант». С учетом запроса на смену власти и усталости избирателей он попал в так называемую красную зону — группу руководителей, которым грозит отставка.

Фактор усталости играет и против двух других старожилов — глав Свердловской и Томской областей Евгения Куйвашева и Сергея Жвачкина. Они тоже руководят своими регионами уже десять лет. Наиболее устойчивые позиции сохраняет калининградский губернатор Антон Алиханов, который пользуется поддержкой федеральных политиков, считают в «Минченко консалтинг».

Накануне бывший глава администрации Ставрополя Николай Пальцев скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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