Лимит подконтрольных банковских операций могут увеличить до 1 миллиона рублей в России

Москва, 2 декабря. Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, необходимо увеличить с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, а затем и до 1,5 миллиона рублей. Соответствующую инициативу предложил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Помимо этого, порог подконтрольных банковских операций по сделкам с недвижимостью предлагается установить на уровне 10 миллионов рублей. Изменения также коснутся и операций НКО. Для них суммовой порог подлежащих контролю операций предлагается восстановить до 600 тысяч рублей. Помимо этого, в НСФР хотят включить в перечень исключений по данному пункту образовательные учреждения, образовательные программы общего и высшего образования, а также медицинские и научные организации, передают «Известия».

Документ также предусматривает возвращение лимита в 600 тысяч рублей для трансграничных переводов из стран, которые входят в перечень Росфинмониторинга по обязательному контролю. Вдобавок к этому из списка предлагается исключить операции по возврату средств от зарубежных онлайн-магазинов, когда российским покупателям не подошел товар.

Ранее Центробанк составил прогноз, согласно которому в России ожидается уменьшение числа отказов в проведении банковских операций. По мнению специалистов, благодаря «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента» банки смогут сосредоточиться на операциях с высоким риском и отказаться от «перестраховочных» запросов.