Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 01:56
01:52
Общество
Голую модель Playboy выгнали из торгового центра
01:52
Общество
США будут изучать вопрос ограничения авиаперелетов из-за штамма коронавируса «Омикрон»
01:43
Политика
«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе
01:34
Общество
Законопроект об агрессивном вождении направят на рассмотрение в Правительство России
01:23
Политика
Митинги против Зеленского закончились в Киеве
01:17
Общество
Гинцбург допустил способность омикрон-штамма коронавируса вытеснить «Дельту»
01:11
Шоу-бизнес
Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
00:59
Общество
Терапевт Гуков посоветовал не носить рюкзак на одном плече
00:58
Общество
Одобрение «Спутника V» позволит использовать вакцину в большей части стран Африки
00:50
Армия
Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лимит подконтрольных банковских операций могут увеличить до 1 миллиона рублей в России

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 00:47
Экономика
Лимит подконтрольных банковских операций могут увеличить до 1 миллиона рублей в России
pexels.com  /  John-Mark Smith

Москва, 2 декабря. Порог банковских операций, которые подлежат обязательному контролю, необходимо увеличить с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, а затем и до 1,5 миллиона рублей. Соответствующую инициативу предложил Национальный совет финансового рынка (НСФР).

Помимо этого, порог подконтрольных банковских операций по сделкам с недвижимостью предлагается установить на уровне 10 миллионов рублей. Изменения также коснутся и операций НКО. Для них суммовой порог подлежащих контролю операций предлагается восстановить до 600 тысяч рублей. Помимо этого, в НСФР хотят включить в перечень исключений по данному пункту образовательные учреждения, образовательные программы общего и высшего образования, а также медицинские и научные организации, передают «Известия».

Документ также предусматривает возвращение лимита в 600 тысяч рублей для трансграничных переводов из стран, которые входят в перечень Росфинмониторинга по обязательному контролю. Вдобавок к этому из списка предлагается исключить операции по возврату средств от зарубежных онлайн-магазинов, когда российским покупателям не подошел товар.

Ранее Центробанк составил прогноз, согласно которому в России ожидается уменьшение числа отказов в проведении банковских операций. По мнению специалистов, благодаря «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента» банки смогут сосредоточиться на операциях с высоким риском и отказаться от «перестраховочных» запросов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Лимит подконтрольных банковских операций могут увеличить до 1 миллиона рублей в России
денежные переводы нсфр банковские операции обязательный контроль сделки недвижимости
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать