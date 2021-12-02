Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ в России перешла в стадию доработки

Москва, 2 декабря. Стратегия развития ЖКХ и стройотрасли в России должна включить в себя сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники.

Документ до 2030 года с прогнозом до 2035 года уже почти готов и прямо сейчас дорабатывается с учетом замечаний после многочисленных обсуждений, информируют «Известия». Этот проект — первая попытка объединить строительство, ЖКХ и индустрию стройматериалов в единую систему управления, подчеркивают специалисты.

«Очень важно, что в проекте Стратегии уделяется достаточно большое внимание экологическим аспектам строительства и эксплуатации зданий, «зеленому» строительству и ESG повестке», — отметила вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Накануне вице-премьер Россия Виктория Абрамченко распорядилась подготовить и представить правительству способы использования вторсырья и вторичных ресурсов в облагораживании территорий, строительства и ЖКХ.