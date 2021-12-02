Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 01:56
01:52
Общество
Голую модель Playboy выгнали из торгового центра
01:52
Общество
США будут изучать вопрос ограничения авиаперелетов из-за штамма коронавируса «Омикрон»
01:43
Политика
«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе
01:34
Общество
Законопроект об агрессивном вождении направят на рассмотрение в Правительство России
01:23
Политика
Митинги против Зеленского закончились в Киеве
01:17
Общество
Гинцбург допустил способность омикрон-штамма коронавируса вытеснить «Дельту»
01:11
Шоу-бизнес
Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
00:59
Общество
Терапевт Гуков посоветовал не носить рюкзак на одном плече
00:58
Общество
Одобрение «Спутника V» позволит использовать вакцину в большей части стран Африки
00:50
Армия
Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ в России перешла в стадию доработки

Общество
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ в России перешла в стадию доработки
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 2 декабря. Стратегия развития ЖКХ и стройотрасли в России должна включить в себя сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники.

Документ до 2030 года с прогнозом до 2035 года уже почти готов и прямо сейчас дорабатывается с учетом замечаний после многочисленных обсуждений, информируют «Известия». Этот проект — первая попытка объединить строительство, ЖКХ и индустрию стройматериалов в единую систему управления, подчеркивают специалисты.

«Очень важно, что в проекте Стратегии уделяется достаточно большое внимание экологическим аспектам строительства и эксплуатации зданий, «зеленому» строительству и ESG повестке», — отметила вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Накануне вице-премьер Россия Виктория Абрамченко распорядилась подготовить и представить правительству способы использования вторсырья и вторичных ресурсов в облагораживании территорий, строительства и ЖКХ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ в России перешла в стадию доработки
жкх строительство стратегия
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать