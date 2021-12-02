Минприроды может упростить для РЖД добычу природных ресурсов

Москва, 2 декабря. Правительство России собирается отменить аукционы на право использования недр во время возведения железных дорог. В результате РЖД могут упростить добычу природных ископаемых в Сибири и на Дальнем Востоке для строительства БАМа и Транссиба.

Законопроект Минприроды об отмене аукционов на право пользования недрами при строительстве железных дорог уже одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности. Соответствующей информацией во время беседы с изданием «Известия» поделился пресс-центр кабмина.

В данный момент процесс получения права использования недр местного значения для получения песка, щебня и других природных ресурсов довольно длительный и не исключает спекуляций, подчеркнули специалисты. Благодаря проекту задача по возведению магистралей федерального значения станет более простой.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение об увеличении уставного капитала РЖД на 180 млрд рублей. Документ опубликовали на сайте правовой информации.