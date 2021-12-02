«Аэрофлот» почти вдвое сократил программы полетов на юг России

Москва, 2 декабря. Российская авиакомпания «Аэрофлот» урезала около 50% своей большой зимней программы прямых перелетов из 13 городов на юг России. Об этом рассказал источник в компании.

Авиаперевозчик отменил в период с начала ноября по конец марта больше тысячи рейсов в обход Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующей информацией поделилось издание «Известия». Такого числа отмен не было почти никогда, сообщил собеседник газеты.

Недавно глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов обещал, что компания сохранит программу прямых полетов из российских городов на черноморское побережье во время зимнего периода. Однако уже 45% межрегиональных направлений полностью отменены до марта. По восьми маршрутам «Аэрофлот» был единственным перевозчиком.

В компании сообщили, что в осенне-зимний период традиционно наблюдается падение интенсивности поездок на российский юг. Авиакомпания при этом сокращает число рейсов.

Ранее стало известно, что зарплата бортпроводников «Аэрофлота» увеличилась в два раза. Теперь эти сотрудники получают от 100 до 150 тысяч рублей.