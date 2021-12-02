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МЭР научит россиян правильно жертвовать деньги на благотворительность

Общество
МЭР научит россиян правильно жертвовать деньги на благотворительность
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Министерство экономического развития (МЭР) России запустило разъяснительную кампанию с целью повысить доверие к благотворительности.

Ведомство намерено научить граждан правильно жертвовать средства, не доверяя их мошенникам. МЭР сообщило «Известиям», что важно сделать доступной для граждан информацию о том, какие способы пожертвований прозрачны, а какие характерны для недобросовестных участников секторов.

«Люди должны понимать, как можно проверить информацию о сборах, как принять участие в благотворительности и не стать жертвой мошенничества», — сообщили в ведомстве.

МЭР ссылается на опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в июне 2020 года. Согласно ему, 21% россиян не собирается совершать пожертвования в ближайшем будущем. При этом 41% не доверяет благотворительным организациям, а 80% считают, что в обществе мошенничество данного типа широко распространено.

Ранее специальная награда для волонтеров появилась в Ленобласти. Об этом информировал ФАН.

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минэкономразвития благотворительность известия
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