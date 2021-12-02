Врачи из Великобритании предупредили о развитии сахарного диабета после COVID-19

Лондон, 2 декабря. У переболевших COVID-19 все чаще выявляют постковидный диабет. Недавно международная группа специалистов создала специальный регистр, куда вносят больных с диабетом, который связан с коронавирусной инфекцией.

Особенно тревожные данные о взаимосвязи COVID-19 с заболеванием у детей поступили из Лондона. Ученые информировали о 80%-ном увеличении количества выявленных случаев болезни 1-го типа у детей во время пандемии по сравнению с доковидным периодом, передают «Известия».

«Сейчас мы проводим исследование, и смотрим, как при COVID-19 развиваются аутоантитела и как это связано с развитием диабета», — рассказал директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Дело в том, что коронавирусная инфекция, как и любая другая, может «запустить» диабет и обострить другие хронические заболевания, объяснила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кира Глинка. О таких случаях сообщают врачи не только из Великобритании, но и из США. Коллеги из России подтверждают неутешительное положение дел.

Определить этот диагноз на ранней стадии самостоятельно можно по изменениям кожного покрова на ладонях. Об этом ранее рассказала эндокринолог Елена Сюрашкина.