Дольф Лундгрен презентует свой новый фильм «Падение замка»

Лос-Анджелес, 2 декабря. Голливудский режиссер Дольф Гундгрен презентует фильм «Падение замка». Это его первая работа с 2010 года.

Последней кинолентой постановщика является боевик-триллер «Машина для убийств». Об этом сообщает Fox News.

«Это фильм, который я снял в прошлом году. Это своего рода боевик, в котором есть несколько драк и действий, но также речь идет об этих людях, которые все как бы охотятся за кладом. Речь также идет о том, что люди будут делать за деньги, как далеко они зайдут», — отметил Дольф.

Он также примет непосредственное участие в съемках. Актер воплотит на экранах тюремного охранника, который ради спасения больной дочери соглашается на авантюру.

«Конечно, это худший кошмар для родителей. У меня две дочери. На самом деле моя старшая дочь играет мою дочь и в фильме. Ставки не могли быть намного выше. Если вы пытаетесь спасти ее жизнь, а ваша страховка не может ее оплатить, вы найдете другой способ сделать это», — резюмировал Лундгрен.

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