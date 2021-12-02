Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 01:55
01:52
Общество
Голую модель Playboy выгнали из торгового центра
01:52
Общество
США будут изучать вопрос ограничения авиаперелетов из-за штамма коронавируса «Омикрон»
01:43
Политика
«Талибан» сообщил о прекращении боев на афгано-иранской границе
01:34
Общество
Законопроект об агрессивном вождении направят на рассмотрение в Правительство России
01:23
Политика
Митинги против Зеленского закончились в Киеве
01:17
Общество
Гинцбург допустил способность омикрон-штамма коронавируса вытеснить «Дельту»
01:11
Шоу-бизнес
Хантер Байден шутил над слабоумием отца в 2019 году
00:59
Общество
Терапевт Гуков посоветовал не носить рюкзак на одном плече
00:58
Общество
Одобрение «Спутника V» позволит использовать вакцину в большей части стран Африки
00:50
Армия
Военный эксперт Корнев: боевой лазер «Пересвет» сможет поражать спутники противника
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вторсырье могут начать использовать при строительстве жилья в России

Общество
Вторсырье могут начать использовать при строительстве жилья в России
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Москва, 2 декабря. Вице-премьер Россия Виктория Абрамченко поручила представить правительству предложения о применении вторсырья и вторичных ресурсов в благоустройстве территорий, девелопменте и ЖКХ.

Свои предложения по повторному использованию в строительстве отходов от стройки новых и сноса старых домов до 15 декабря должны представить кабмину Российский экологический оператор (РЭО) Минприроды и Минстрой России. Инициативу разрабатывают в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года, сообщает со ссылкой на аппарат вице-премьера Абрамченко газета «Известия».

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, на отходы строительства и сноса приходится почти треть мусора на полигонах и свалках. Их объем будет расти по мере реализации программы реновации, подчеркнул специалист.

«В Европе ситуация значительно лучше: 98% строительных отходов там подвергается переработке. Поэтому инициатива разработать предложения относительно использования вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства оправданная и своевременная», — уточнил Колочинский.

В Госдуме предупреждают, что такие материалы могут оказаться недостаточно качественными, так как к ним нет четких требований. Этот пробел следует урегулировать законодательно, считают в Думе.

Ранее гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил, что системы ЕГИС УОИТ и ГИС УТКО, отвечающие за учет и мониторинг отходов, планируется объединить на базе платформы «Гостех» в рамках экспериментальной программы. Соответствующую возможность РЭО прорабатывает совместно с Минцифры и другими ведомствами, в число которых также входит аппарат Белого дома.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вторсырье могут начать использовать при строительстве жилья в России
отходы вторсырье рэо абрамченко
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать