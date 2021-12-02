Вторсырье могут начать использовать при строительстве жилья в России

Москва, 2 декабря. Вице-премьер Россия Виктория Абрамченко поручила представить правительству предложения о применении вторсырья и вторичных ресурсов в благоустройстве территорий, девелопменте и ЖКХ.

Свои предложения по повторному использованию в строительстве отходов от стройки новых и сноса старых домов до 15 декабря должны представить кабмину Российский экологический оператор (РЭО) Минприроды и Минстрой России. Инициативу разрабатывают в рамках стратегии «Экономика замкнутого цикла» до 2030 года, сообщает со ссылкой на аппарат вице-премьера Абрамченко газета «Известия».

По словам управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, на отходы строительства и сноса приходится почти треть мусора на полигонах и свалках. Их объем будет расти по мере реализации программы реновации, подчеркнул специалист.

«В Европе ситуация значительно лучше: 98% строительных отходов там подвергается переработке. Поэтому инициатива разработать предложения относительно использования вторичных ресурсов и сырья в сфере строительства оправданная и своевременная», — уточнил Колочинский.

В Госдуме предупреждают, что такие материалы могут оказаться недостаточно качественными, так как к ним нет четких требований. Этот пробел следует урегулировать законодательно, считают в Думе.

Ранее гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил, что системы ЕГИС УОИТ и ГИС УТКО, отвечающие за учет и мониторинг отходов, планируется объединить на базе платформы «Гостех» в рамках экспериментальной программы. Соответствующую возможность РЭО прорабатывает совместно с Минцифры и другими ведомствами, в число которых также входит аппарат Белого дома.