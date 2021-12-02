ВОЗ назвала неэффективной мерой ограничение авиасообщения из-за штамма «Омикрон»

Москва, 2 декабря. Прекращение авиасообщения неэффективно для борьбы с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон», считает технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен.

Странам необходимо оценивать риски передачи вируса как из страны отправления, так и в стране прибытия, а также тот факт, может ли система здравоохранения в отдельном случае справиться с новыми случаями заражения. Эффективнее будет тестировать туристов перед отправлением в определенные регионы, а также вводить обязательный карантин для путешественников, пояснила специалист в интервью «Известиям».

«Необходимо основывать решения на научных данных. Если главная цель — остановить распространение вируса, можно проверять путешественников. Только с помощью тестирования можно определить, инфицирован ли человек, а после поместить его на карантин при необходимости. По нашему мнению, это наиболее оптимально», — отметила Стивен.

Специалист напомнила, что пандемия серьезно сказывается на экономике, и открытие границ важно для продолжения торговли между странами. По ее словам, большая часть регионов Африки зависит от импорта.

Эпидемиолог Донато Греко ранее заявил, что вероятность того, что существующие вакцины эффективны против омикрон-штамма, очень высокая, особенно после третьей дозы препарата.