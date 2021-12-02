Россия начала подготовку к встрече с новым штаммом коронавируса «Омикрон»

Москва, 2 декабря. Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-тестов с 72 до 48 часов из-за нового штамма «Омикрон», что должно положительно сказаться на эпидобстановке. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

На фоне нововведений лаборатории готовы к наплыву россиян. Также прибывающие из африканских стран россиян будут отправлять на двухнедельный карантин.

Однако пока не хватает данных об опасности нового штамма коронавируса. Специалисты допускают, что коронавирус начал вырождаться, что свидетельствует об окончании пандемии, передают «Ивзестия».

Двухнедельный карантин позволит снизить вероятность завоза в Россию нового варианта коронавируса. Но он не исключит такой вероятности полностью, рассказал доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Отследить всех невозможно. Скорее всего, «Омикрон» рано или поздно попадет в нашу страну. Принятые Роспотребнадзором меры снижают эту вероятность, но так или иначе, в поездках люди общаются друг с другом, с проводниками в самолете. Гарантией от «Омикрона» могло бы стать только полное закрытие границ и введение карантина для всех приезжающих из-за рубежа», — заявил он.

Ранее доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко назвал способ защититься от нового штамма COVID-19, который получил название «Омикрон». Для защиты от нового штамма, который, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обладает высокой вирулентностью (то есть более заразен, чем его предшественники), самое главное — вакцинация, считает Геннадий Онищенко.