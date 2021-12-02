Малые ракетные корабли «Каракурт» встанут на защиту Дальнего Востока

Владивосток, 2 декабря. Состав 165-ой бригады охраны водного района Тихоокеанского флота, расположенного во Владивостоке, пополнят малые ракетные корабли (МРК) «Каракурт». Благодаря мощному вооружению они позволят оборонять не только Владивосток, но также и Сахалин с Курильскими островами.

За счет своей отличной мореходности «Каракурты» способны осуществлять дальние походы. Благодаря этому при необходимости их можно будет перебросить даже к берегам Камчатки. Новые корабли встанут на замену еще советских ракетных катеров проекта 1241, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Небольшие "Каракурты" хорошо подходят для действий в Японском море, в районе Сахалина и Курильских островов. Там будет эффективна тактика действий из засады. Они могут дождаться противника в одной из бухт, при его приближении сделать залп и вновь спрятаться», — сообщил эксперт.

Помимо этого, наличие «Каракуртов» на Дальнем Востоке важно для России также и с геополитической точки зрения. Благодаря тому, что корабли смогут совершать походы в другие страны, союзники получат поддержку, а все остальные поймут силу российского флота.

Также подводные силы Тихоокеанского флота до 2024 года будут усилены шестью новыми многоцелевыми субмаринами проекта 636.3. Благодаря этим кораблям российский флот значительно укрепит свои позиции в регионе.