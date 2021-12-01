Кабулов: решение не эвакуировать посольство России из Афганистана было верным

Москва, 1 декабря. Отказ от эвакуации российского посольства в Кабуле после захвата власти в Афганистане «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) был верным решением.

Это позволило напрямую вести диалог с новым руководством Афганистана. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов на телеканале «Россия-24».

«Событие последних почти четырех месяцев показали, что решение было абсолютно правильным, наше посольство работает в штатном режиме практически в полном составе. Преимущество заключается в том, что у нашего посольства есть возможность напрямую общаться с новыми руководителями Афганистана, доводить до них наши, как мы говорим, озабоченности, получать ответы», — сказал он.

Ранее российские военно-транспортные самолеты Ил-76 с эвакуированными россиянами, гражданами стран ОДКБ и афганскими студентами вылетели из Кабула. Три самолета 1 декабря направились в столицу Афганистана, чтобы доставить гуманитарную помощь и эвакуировать людей в Россию. На борту вылетевших из Кабула Ил-76 находятся 214 граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.