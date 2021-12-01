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Американские врачи сомневаются в необходимости запрета Байдена на въезд в США

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 23:29
Политика
Американские врачи сомневаются в необходимости запрета Байдена на въезд в США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 1 декабря. Роль запрета на въезд в США из южноафриканских стран в общественном здравоохранении минимальна. Об этом заявили американские врачи.

Президент США Джо Байден желает не допустить распространения штамма «Омикрон» на территории Соединенных Штатов, а потому запретил въезд гражданам из ряда стран Южной Африки. Об этом сообщает Fox News.

«Их роль в общественном здравоохранении минимальна», — сказала доктор Николь Сапье.

Она считает, что более эффективные меры — это сдача ПЦР теста за двое суток до полета, а также повторный анализ на антитела в день посадки. Врач уверена, что решение Байдена будет бесполезным и может привести к нелегальным последствиям.

Американские врачи сомневаются в необходимости запрета Байдена на въезд в США
ФБА «Экономика сегодня» /

«Ограничения на поездки, как правило, вызывают массовый въезд людей в хаотичном порядке, что может привести к дальнейшей передаче вируса. Это заставляет людей проявлять творческий подход к поиску способов въезда в страну, часто без каких-либо контрольно-пропускных пунктов общественного здравоохранения», — резюмировала Николь.

Ранее читатели издания Fox News заявили, что президент США Джо Байден и демократы занимаются профессиональным развратом. Таким образом они прокомментировали уход 18 представителей партии в 2023 году.

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