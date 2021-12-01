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Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины

Политика
Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Рига, 1 декабря. Вашингтон пригрозил Москве жесткими санкции в случае «агрессии» в сторону Киева. В Госдепе отметили, что такие ограничения раньше не применялись.

Белый дом намерен предварительно оповестить Кремль о деталях своих возможных намерений. Об этом рассказал государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — заявил он.

Ранее заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд пригрозила России введением новых рестрикций. Чиновница сообщила, что Вашингтон наложит ограничительные меры в случае якобы расшатывания ситуации на Украине.

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