Банги, 1 декабря. Жители Центральноафриканской Республики упрекнули винный концерн Castel за намеренное ухудшение качества продукции, поставляемой местному населению.

Речь идет о пиве Mocaf, которое французское предприятие производит для ЦАР, нарушая требования рынка, и по другой, более дешевой рецептуре. Также выяснилось, что Castel специально создает искусственный дефицит товара.

«Mocaf убивает тех, кто его пьет. Французы выбрали яд как наиболее удобное средство для уничтожения населения ЦАР. Только дураки не меняются. Это определение подходит для Castel, который за все время присутствия в нашей стране продолжает травить жителей. Каждый раз перед приближением праздников качество их алкоголя резко падает. Они просто нас обманывают», — сообщает OverBlog.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также авторы статьи напомнили, что ранее французский концерн уличили в сотрудничестве с боевиками. Руководство предприятия неоднократно пользовалось услугами конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Взамен радикалы получали бесплатное техобслуживание транспорта в мастерских Castel и материальную поддержку.

«Почему в ЦАР нет ни одной другой пивоварни? Потому что французы незаконно захватили рынок и установили агрессивную монополию! У жителей республики нет выбора, потому что, кроме отравы Mocaf, они ничего не могут приобрести», — возмутились журналисты.

Ранее население страны объявило бойкот продукции Castel. Общественные организации призвали соотечественников отказаться от употребления низкокачественных напитков, доходы от которых европейцы тратили на оплату услуг боевиков.