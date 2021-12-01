Бессилие миротворцев ООН перед боевиками поставило под сомнение оправданность их присутствия в ЦАР

Банги, 1 декабря. Продление мандата миротворцев в Центральноафриканской Республике не решило проблем, связанных с сотрудниками многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), считают аналитики информационного издания Le Potentiel Centrafricain.

Корреспонденты уверены, что принятие резолюции ООН №2605 не снимает с «голубых касок» ответственности за преступления, которые они годами совершали на территории ЦАР. По их мнению, продление мандата усугубит ситуацию:

«МИНУСКА в Центральноафриканской Республике отметилась огромным количеством правонарушений, не ограниченных одним только пособничеством боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Несколько дней назад камерунские миротворцы «не смогли справиться» с 15 бандитами и без сопротивления сдали им оружие. Это немыслимо. Произошедший инцидент больше похож на настоящий маскарад и игру в пополнение арсенала преступников. Как МИНУСКА планировала обеспечивать мир в ЦАР?»

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее от центральноафриканских СМИ поступила информация, что «голубые каски» намеренно не стали оказывать сопротивление боевикам. Это часть их новой стратегии по пособничеству радикальным бандформированиям и поддержке их иностранным вооружением.