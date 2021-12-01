Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 декабря 00:21
00:02
Шоу-бизнес
От Остин до агентов: стилист Саша Лазарь посоветовала семь неочевидных фильмов со вкусом
00:00
Видео
ФАН представляет эксклюзивное интервью с главой МИД Республики Арцах
23:59
Политика
Кабулов: решение не эвакуировать посольство России из Афганистана было верным
23:58
Общество
Проект «Горская» поможет избавиться от свалки на территории бывшей промзоны в Петербурге
23:52
Общество
Эпидемиолог Греко: три дозы вакцины дают защиту против штамма «Омикрон»
23:29
Политика
Американские врачи сомневаются в необходимости запрета Байдена на въезд в США
23:28
Политика
Блинкен пообещал России небывалые санкции в случае «агрессии» в адрес Украины
23:27
Общество
Застрявшим в пробке на Московском шоссе водителям предлагают бесплатные горячие напитки
23:22
Общество
Грузовик с вакцинами для детей заметили под Самарой
23:17
Общество
Автоэксперт Попов о заторе на Московском шоссе: «Пробка стоит, убрать снег не можем, дальше ехать некуда»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Самолет с эвакуированными из Афганистана россиянами сел на аэродроме Чкаловский

Армия
Самолет с эвакуированными из Афганистана россиянами сел на аэродроме Чкаловский
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 декабря. Граждане Афганистана, эвакуированные на одном из самолетов российского Министерства обороны, были доставлены на аэродром Чкаловский. Об этом сообщили журналистам представители ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, на борту также находились и российские граждане. Этот военно-транспортный самолет является первым из трех, задействованных в миссии по эвакуации граждан из Афганистана. В настоящее время все пассажиры проходят таможенный, а также противоковидный контроль.

«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан с гуманитарной миссией. Соответствующую миссию организовал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по поручению президента страны Владимира Путина.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Самолет с эвакуированными из Афганистана россиянами сел на аэродроме Чкаловский
беженцы кабул афганистан самолет россияне эвакуация афганцы чкаловский
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать