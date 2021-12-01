Самолет с эвакуированными из Афганистана россиянами сел на аэродроме Чкаловский

Москва, 1 декабря. Граждане Афганистана, эвакуированные на одном из самолетов российского Министерства обороны, были доставлены на аэродром Чкаловский. Об этом сообщили журналистам представители ведомства.

Как подчеркнули в Минобороны, на борту также находились и российские граждане. Этот военно-транспортный самолет является первым из трех, задействованных в миссии по эвакуации граждан из Афганистана. В настоящее время все пассажиры проходят таможенный, а также противоковидный контроль.

«Первый самолет военно-транспортной авиации Минобороны России, задействованный в эвакуации граждан из Исламской Республики Афганистан, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее три российских военно-транспортных самолета вылетели в Афганистан с гуманитарной миссией. Соответствующую миссию организовал глава Министерства обороны России Сергей Шойгу по поручению президента страны Владимира Путина.