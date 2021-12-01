Премьер ЦАР наградил жителей республики за вклад в развитие страны

Банги, 1 декабря. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра провел церемонию вручения медалей отличившимся жителям страны.

Награду получили представители множества сфер, внесшие вклад в комплексное восстановление и развитие Центральноафриканской Республики. Также орденов удостоились некоторые сотрудники государственного аппарата, министры и советники.

Премьер-министр поблагодарил соотечественников за помощь и напомнил, что их патриотизм приближает ЦАР к благополучию и процветанию. По его словам, только совместная работа позволит восстановить социальную инфраструктуру и экономический сектор государства.

Ранее ФАН сообщал, что в столице страны прошел парад в честь Дня провозглашения республики. Участники шествия продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и военного искусства, которым их научили российские инструктора. Зрители остались в восторге от зрелищного мероприятия и высоко оценили мастерство бойцов национальной армии.