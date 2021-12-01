Afrique Media: Франция превратила Чад в инструмент для дестабилизации ЦАР

Банги, 1 декабря. Чад стал военным полигоном для Франции и рассматривается Пятой республикой исключительно как инструмент для дестабилизации региона с целью последующего сохранения неоколониализма, заявили аналитики издания Afrique Media.

«Панафриканские эксперты обеспокоены проблемами, связанными с Чадом. Нынешний лидер страны, сын покойного президента Идрисса Деби, генерал Махамат Деби, пользуется поддержкой лидера Франции Эммануэля Макрона. Однако политический авторитет Деби на континенте и в стране довольно хрупок. Чадские наемники в больших количествах незаконно пересекают границу с ЦАР, чтобы присоединиться к конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и дестабилизировать обстановку в соседнем государстве», — говорится в материале издания.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Аналитики пишут, что полученные ими из проверенных источников аэрофотоснимки подтверждают повышение активности чадских военных формирований, а также демонстрируют их скоординированность. По последним данным, наемники строят около Центральноафриканской Республики военную базу.

Ранее корреспонденты Nouvelles Plus сообщили, что власти Чада активно занимаются подготовкой к вторжению в ЦАР. С этой целью они возводят временный лагерь, в котором зафиксирована концентрация боевиков. Объект находится в 4-х километрах от границы республики.