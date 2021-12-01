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Oxxxymiron выпустил новый альбом спустя шесть лет

Общество
Oxxxymiron выпустил новый альбом спустя шесть лет
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 1 декабря. Популярный рэпер Oxxxymiron после выпуска нескольких новых треков представил свежий альбом "Красота и уродство". Пластинка вышла спустя шесть лет после выхода последнего альбома, получившего название «Горгород».

Долгое время рэпер молчал и не представлял новые материалы поклонникам. Ноябрьские премьеры Oxxxymiron взорвали интернет. Затем исполнитель анонсировал выход нового альбома 1 декабря. Поклонники, узнав о триумфальном возвращении исполнителя и свежей пластинке, оставили сотни комментариев на его странице в Instagram.

В середине ноября вышел микстейп «miXXXtape III: Смутное время». В сборник попали 36 треков. Отличительной особенностью микстейпа и альбома является то, что в первом собраны не только новые композиции, но и старые. Поклонники, несмотря на то, что в сборнике только пара новых треков, были рады получить хорошую весточку от звезды рэпа.

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рэп альбом oxxxymiron
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