Банги, 1 декабря. Сотни центральноафриканцев посетили памятник, посвященный подвигу российских инструкторов, которые спасли страну от разрушения, сообщает информационный портал Ndjoni Sango.

Жители республики высоко оценили новый культурный объект. Население поблагодарило отечественных специалистов за консультативную поддержку национальной армии (FACA). Обучение у россиян позволило правительственным войскам ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

На памятнике изображены отечественные инструкторы, по бокам от них — бойцы FACA. Позади них расположена женщина с ребенком, которых защищают мужчины. С каждым днем все больше людей из разных городов ЦАР стягиваются в Банги, чтобы вживую увидеть новую достопримечательность, сфотографироваться с ней и принести дань уважения героям, благодаря которым страна избежала худшего сценария.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее журналист Александр Цыганов заявил, что возведение памятника отечественным специалистам является демонстрацией признания военного потенциала России: