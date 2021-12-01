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Жители ЦАР поблагодарили правительство за установку памятника российским инструкторам

Весь мир
Жители ЦАР поблагодарили правительство за установку памятника российским инструкторам
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 1 декабря. Сотни центральноафриканцев посетили памятник, посвященный подвигу российских инструкторов, которые спасли страну от разрушения, сообщает информационный портал Ndjoni Sango.

Жители республики высоко оценили новый культурный объект. Население поблагодарило отечественных специалистов за консультативную поддержку национальной армии (FACA). Обучение у россиян позволило правительственным войскам ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

На памятнике изображены отечественные инструкторы, по бокам от них — бойцы FACA. Позади них расположена женщина с ребенком, которых защищают мужчины. С каждым днем все больше людей из разных городов ЦАР стягиваются в Банги, чтобы вживую увидеть новую достопримечательность, сфотографироваться с ней и принести дань уважения героям, благодаря которым страна избежала худшего сценария.

Жители ЦАР поблагодарили правительство за установку памятника российским инструкторам
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее журналист Александр Цыганов заявил, что возведение памятника отечественным специалистам является демонстрацией признания военного потенциала России:

«Это почетное признание тех усилий, которые приложили российские специалисты для того, чтобы в ЦАР сохранился нормальный демократический строй. Они спасли страну от госпереворота. Причем тут двойной смысл, ведь переворот готовили профранцузские оппозиционеры. Это было спасение от цветной революции. А как выглядят цветные революции мы не раз наблюдали».

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африка цар
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