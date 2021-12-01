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Армия ЦАР спасла заложника из лагеря боевиков в Боколобо

Весь мир
Армия ЦАР спасла заложника из лагеря боевиков в Боколобо
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 1 декабря. Национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) при консультативной поддержке российских специалистов уничтожили лагерь боевиков в районе Боколобо.

В ходе зачистки местности от радикалов бойцы правительственной армии нашли пожилого мужчину, которого члены группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) держали в заложниках для дальнейшего получения выкупа. Центральноафриканца освободили и госпитализировали в Бамбари.

Также вооруженные силы ЦАР конфисковали большое количество боеприпасов, самодельной взрывчатки и образцов иностранного вооружения, ввоз которого в республику ограничен эмбарго ООН. Это стало очередным доказательством контрпродуктивности мер, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

В то время как национальные войска используют устаревшие автоматы, боевики не испытывают проблем со снаряжением. Это не первое подтверждение поддержки радикалов извне, так как подобную амуницию можно получить только незаконным путем.

Жители населенных пунктов, расположенных вблизи разрушенного лагеря, заявили, что тяжелое вооружение бандиты UPC получили от мавританского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Ранее ФАН сообщал, что миротворцы придумали новый способ пособничества радикалам. «Голубые каски» имитируют ограбление, чтобы обосновывать добровольную сдачу оружия боевикам.

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африка цар
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