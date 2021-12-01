Армия ЦАР спасла заложника из лагеря боевиков в Боколобо

Банги, 1 декабря. Национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) при консультативной поддержке российских специалистов уничтожили лагерь боевиков в районе Боколобо.

#Centrafrique

Mercredi, le 24 novembre 2021, dans les environs de Bokolobo, les #FACA, à l`aide des instructeurs russes, ont pu détruire le camp des rebelles du général de l'#UPC Garga.

Un vieil homme, pris en otage par les rebelles, a été libéré et hospitalisé à #Bambari. pic.twitter.com/iPSmkNb5v4 — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) November 30, 2021

В ходе зачистки местности от радикалов бойцы правительственной армии нашли пожилого мужчину, которого члены группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) держали в заложниках для дальнейшего получения выкупа. Центральноафриканца освободили и госпитализировали в Бамбари.

Nos FACA avec le soutien des instructeurs russes ont libéré un homme âgé du camp du général Garga de l'UPC. L'otage était enchaîné dans le but de recevoir une rançon.



Le camp dans les environs de Bokolobo a été détruit, l'otage reçoit une assistance médicale. pic.twitter.com/VDtE2jQnDb — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 30, 2021

Также вооруженные силы ЦАР конфисковали большое количество боеприпасов, самодельной взрывчатки и образцов иностранного вооружения, ввоз которого в республику ограничен эмбарго ООН. Это стало очередным доказательством контрпродуктивности мер, введенных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций.

В то время как национальные войска используют устаревшие автоматы, боевики не испытывают проблем со снаряжением. Это не первое подтверждение поддержки радикалов извне, так как подобную амуницию можно получить только незаконным путем.

Жители населенных пунктов, расположенных вблизи разрушенного лагеря, заявили, что тяжелое вооружение бандиты UPC получили от мавританского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

С'est bizarre, non que les rebelles se dirigent vers la base du contingent mauritanien de la #MINUSCA? https://t.co/QMqCLQzlw9 — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) November 30, 2021

Ранее ФАН сообщал, что миротворцы придумали новый способ пособничества радикалам. «Голубые каски» имитируют ограбление, чтобы обосновывать добровольную сдачу оружия боевикам.