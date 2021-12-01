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Болдуин сообщил, что не совершал выстрел из пистолета на съемках «Ржавчины»

Общество
Болдуин сообщил, что не совершал выстрел из пистолета на съемках «Ржавчины»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 1 декабря. Американский актер и продюсер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого случайно была застрелена оператор Галина Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».

Алек Болдуин сделал соответствующее заявление в рамках первого интервью журналистам после трагедии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее офис шерифа Санта-Фе, штат Нью-Мексико сообщил, что боевые патроны могли использоваться на съемках фильма «Ржавчина» с Болдуином. Представители офиса во время допросов съемочной группы нашли подтверждения того, что на площадке присутствовали боевые патроны.

Ответственная за реквизит Сара Захри сообщила, что уже после трагедии с открытым Болдуином огнем осматривала коробку с патронами. Планировалось, что пули будут реквизитными, но выглядеть как боевые.

Трагедия произошла больше месяца назад. Актер на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Оператор была его подругой и коллегой.

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