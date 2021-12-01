Число погибших при стрельбе в школе в Мичигане увеличилось до четырех

Вашингтон, 1 декабря. Четвертой жертвой стрельбы в школе в Мичигане стал 17-летний подросток Джастин Шиллинг, информировали в офисе местного шерифа в Facebook.

Выстрелы прозвучали в школе города Оксфорд в разгар учебного дня. Через пять минут после поступления сигнала о чрезвычайной ситуации злоумышленника задержала полиция, после чего 15-летний стрелок сдался сам. Ранее сообщалось, что подросток успел ранить восьмерых человек и застрелить троих.

Стрелявшим оказался ученик школы, он был вооружен полуавтоматическим пистолетом, успев отстрелять целый магазин и перезарядиться. Оружие, как выяснили правоохранители, принадлежало его отцу. Мужчина приобрел его за четыре дня до трагедии. В интернете уже появилось видео с места событий, где можно увидеть, как учитель баррикадирует дверь, а ученики пытаются покинуть здание через окно. Американская пресса подсчитала, что случай в Мичигане стал 651-й массовой стрельбой за год.