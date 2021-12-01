Военный парад в Банги: как россияне помогли ЦАР создать сильнейшую армию в регионе

Первого декабря 1958 года бывшая колония в составе французской экваториальной Африки Убанги-Шари получила независимость и новое название — Центральноафриканская Республика. В память об этом знаменательном дне власти государства устроили праздничные гуляния и торжества.

В этом году День провозглашения республики отметили в 63-й раз. Правительство ЦАР организовало военный парад, на котором вооруженные силы (FACA) продемонстрировали населению высокий уровень подготовки, полученной в ходе обучения у российских инструкторов.

О том, каких успехов добились бойцы национальной армии благодаря тренировкам с отечественными специалистами — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Грозная военная машина

Военный парад, организованный правительством в Банги, привел зрителей в восторг. У центральноафриканцев, посетивших мероприятие, появилась возможность вживую оценить степень профессионализма защитников отечества.

Торжественное мероприятие началось в 9 утра. Его посетили президент страны Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра, председатель Национального собрания Симплис Матье Саранджи и другие высшие чины республики. Зрителям представили множество различных подразделений сил внутренней безопасности.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Перед центральноафриканцами выступили бойцы национальных войск, полиции и жандармерии. Также на параде продемонстрировали военную технику и авиацию. Отдельной частью программы стали вертолеты, экипаж которых совершил показательное десантирование с воздуха. Украшением торжества стал дымовой салют, очертивший в небе цвета флага республики.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

В первую очередь модернизация армии ЦАР является заслугой российских инструкторов. Длительные тренировки и обучение военному ремеслу принесли ощутимый результат: бойцы FACA стали одним из сильнейших военных формирований в регионе.

«Россия сейчас является ключевым партнером Центральноафриканской Республики и занимается качеством подготовки вооруженных сил этого государства. Как определить, насколько реально функциональны эти силы? Это военные действия. Напомню, что ЦАР длительное время переживала кризис безопасности, но именно благодаря поддержке российских специалистов удалось стабилизировать ситуацию внутри страны. Мы видим, что Россия реально помогает ЦАР вернуться к мирной жизни и ликвидировать незаконные вооруженные формирования, которые действуют на территории государства. У нас есть яркая демонстрация того, что из тепличной, разрозненной и еле функционирующей армии начинает появляться что-то настоящее и сильное. Подтверждение тому — проведенный в столице парад», — заявил независимый политический аналитик Роман Романов.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

По мнению эксперта, в ходе тренировок с российскими специалистами бойцы FACA добились значительных успехов. Теперь ВС ЦАР являются серьезной военной машиной, которая способна обеспечить безопасность мирного населения от внутренних и внешних угроз:

«Можно заметить, что центральноафриканцы из околовоенных парамилитариев превратились в настоящих военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи и делают это качественно. Современная ЦАР может конкурировать с условной Украиной. Как минимум — с соседними африканскими государствами. Мы видим, как ЦАР выстраивает свои войска по мотивам Вооруженных сил Российской Федерации, при этом сохраняя русские и советские традиции. Мы видим, как бойцы становятся более дисциплинированными, профессиональными и сильными. В скором времени в республике появится одна из самых функциональных армий в Центральной Африке в целом, как в субрегионе».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Романов объяснил, почему коллективный Запад достаточно холодно воспринял укрепление взаимоотношений между Банги и Москвой. По его словам, иностранные игроки увидели в стабилизации обстановки на территории ЦАР угрозу собственным хищническим интересам. Внешним акторам крайне невыгоден мир.

«Технически и фактически отечественные инструкторы спасли страну. Во многом благодаря России правительственным войскам удалось восстановить контроль над большей частью территорий. Плюс, если бы не поддержка специалистов, мы бы, наверное, до сих пор видели, как Центральноафриканская Республика постепенно расползается и разваливается под давлением группировок бандитского толка и соседних недружелюбных государств. Такая ситуация была выгодна западным государствам, которые пытались изменить режим на территории ЦАР. Им выгоден сам факт военного конфликта, поскольку это позволяло оставлять внешний контроль, проводить политику неоколониализма и нелегально добывать полезные ресурсы. Россия же действует исходя из взаимовыгодных соглашений, чем и привлекает центральноафриканцев. Нам важна стабильность, целостность и мир. Если есть возможность помочь — Россия сделает это», — объяснил политолог.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Равноправное сотрудничество

Совместная работа в сфере безопасности укрепила взаимоотношения между Москвой и Банги. На текущий момент государства готовы заниматься большим количеством проектов и в других сферах. Все это стало возможно после стабилизации обстановки, которой добилась армия ЦАР при консультативной поддержке отечественных инструкторов.

«Россия активно сотрудничает с Центральноафриканской Республикой. Отечественные специалисты высоко подняли боевой потенциал национальной армии (FACA) и ее готовность к отражению любых угроз. Участники парада продемонстрировали высококлассный уровень военной подготовки, это говорит о многом. Что главное — мероприятие отражает укрепление взаимоотношений между Москвой и Банги. Это важный показатель. Мы имеем серьезный авторитет и влияние на Черном континенте, что подает определенный знак нашим западным партнерам, в частности Франции, чтобы они поменьше активничали со своими стратегиями в бывших африканских колониях», — заявил политолог Иван Аркатов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Эксперт подчеркнул, что за прошедшие несколько лет Центральноафриканская Республика сильно продвинулась вперед в плане социально-экономической динамики и общего темпа восстановления порядка. По мнению Аркатова, важную роль в этом сыграла комплексная поддержка России, которая исторически во внешней политике основывается на взаимовыгодном партнерстве.

«Развитие очень наглядно, потенциал сильно вырос, если сравнивать с 2018 годом. Работа наших инструкторов принесла хороший результат. Кстати, на параде можно было заметить российские флаги. Это тоже хороший знак, так как не каждая страна готова демонстрировать чужие символы. Доказывает теплоту отношений, подтверждает крепкую дружбу, уважение и готовность к долгосрочному сотрудничеству. А также это является предупреждением для стран, которые хотят мутить воду в ЦАР и соседних от нее государствах», — заключил политолог.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Дальше — лучше

С момента выхода страны из активной фазы вооруженного конфликта власти республики занялись комплексным восстановлением страны. В течение последнего года модернизация коснулась практически всех основных направлений.

Президент Фостен-Арканж Туадера принял стратегически верное решение, когда обратился за помощью к России. Современная ЦАР представляет из себя сильное суверенное государство, которое может защитить территориальную целостность и обеспечить безопасность мирных жителей.

Подробнее о том, как правительство Центральноафриканской Республики справилось с кризисом безопасности и разработало эффективную социально-экономическую программу, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.