Медрегулятор США выявил первый случай заражения омикрон-штаммом в стране

Вашингтон, 1 декабря. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране, информирует CNN.

Телеканал со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщает, что первый случай заболевания новым штаммом выявлен в штате Калифорния. Его обнаружили в самом густонаселенном в стране регионе.

Ранее Бразилия подтвердила первые два случая заражения штаммом «Омикрон». Новый вариант коронавируса был обнаружен у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из ЮАР 23 ноября.