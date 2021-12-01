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Росстат сообщил о снижении стоимости огурцов, томатов и моркови

Экономика
Росстат сообщил о снижении стоимости огурцов, томатов и моркови
pixabay.com  /  Helger11

Москва, 1 декабря. Стоимость свежих огурцов и помидоров в России с 23 по 29 ноября продолжает снижаться. Также фиксируется уменьшение цен на лук, морковь и яблоки.

В то же время дорожают капуста и картофель. В среднем на 0,4% цены снизились на плодоовощную продукцию. В частности, помидоры подешевели на 3,12%, морковь — на 0,56%, яблоки — на 0,39%, огурцы — на 0,22% и репчатый лук — 0,23%. Стоимость белокочанной капусты повысилась на 3,31%, а картофеля — на 0,33%. Это следует из данных Росстата.

К 29 ноября с начала 2021 года картофель в России подорожал на 53,47%, капуста — на 100,83%, а морковь — на 28,88%. Огурцы за этот период подешевели на 19,95%, а яблоки — на 5,85%.

Ранее Минэкономразвития России обновило данные по уровню инфляции в стране. Обзор «О текущей ценовой ситуации» экономического ведомства гласит, что инфляционное давление в стране в период с 23 по 29 ноября составило 8,38%. До этого фиксировался уровень в 8,05%.

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