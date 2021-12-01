Жители Киева устроили массовые протесты против Зеленского

Киев, 1 декабря. Киевляне вышли на митинг на площадь Независимости в украинской столице. Протестующие выступают против действий украинских властей.

Митинг насчитывает уже тысячу человек, однако люди продолжают собираться. Украинцы держат флаги националистических партий — Национального корпуса1 (создан на базе нацбатальона «Азов», против участников которого в России возбуждено уголовное дело), партии «Свобода». Также некоторые принесли флаги партии экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом сообщает РИА Новости.

На площади Независимости установлена надпись «Защити Украину — останови переворот». Митингующие называют действия властей госпереворотом. По мнению украинцев, власти попирают конституцию и сдают интересы государства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не пользуется широким доверием народных масс и рискует не переизбраться на второй срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

1 Организация запрещена на территории РФ.