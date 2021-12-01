Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице

Москва, 1 декабря. Певица Маша Распутина разозлила отца покойной артистки Жанны Фриске Владимира. Он эмоционально отреагировал на ее комментарий о смерти дочери и не смог удержаться от слез.

Личная жизнь Маши Распутиной оказалась в центре внимания, когда официальная жена возлюбленного артистки Елена Захарова заявила в программе «Прямой эфир», что все еще находится в законном браке с Виктором Захаровым, которого звезда называет супругом. Она также затронула тему смерти Жанны Фриске и припомнила слова Распутиной.

«Умерла когда Фриске. Я ревела. Всем жалко было. Распутина сказала: "На одну ***** меньше стало"», — пожаловалась Захарова.

Реакция Распутиной на смерть Фриске расстроила отца исполнительницы. Фриске жестко ответил артистке в студии шоу.

«Я хочу сказать, что грош цена этой женщине. Я рад, что дочка не дожила до этого времени», — заявил Фриске со слезами на глазах.

Захарова в свое оправдание отметила, что не знала об участии Фриске в программе. Она также обвинила Распутину в подкупе. По ее словам, артистка заплатила священнику за венчание с Захаровым, в то время, как он все еще состоял в официальном браке.