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Политик Клинцевич объяснил, зачем Белоруссии могут понадобиться ЗРК С-400
Политика
Политик Клинцевич объяснил, зачем Белоруссии могут понадобиться ЗРК С-400
Пресс-служба Балтийского флота  / 

Объединив усилия, Москва и Минск способны локализовать любую угрозу Союзному государству. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

В ходе интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране уже находится боевой зенитный ракетный комплекс С-400. Глава государства добавил, что будет просить своего российского коллегу Владимира Путина оставить ЗРК на белорусской территории, чтобы повысить обороноспособность Союзного государства.

«Наличие комплекса С-400 на территории Белоруссии лишним точно не будет, — заметил Клинцевич. — Но не думаю, что там появится очень много другой нашей техники, а то вновь обвинят Россию в потенциальной агрессии. Несмотря на то, что мы подписали с Республикой Беларусь договор о Союзном государстве, она обладает собственным суверенитетом, поэтому любые перемещения военных объектов от нас к белорусам могут быть осуществлены только с их согласия».

Руководитель Российского союза ветеранов Афганистана подчеркнул, что С-400 представляет собой «сугубо оборонительную систему высочайшего качества», обладающую «невероятной надежностью».

Политик Клинцевич объяснил, зачем Белоруссии могут понадобиться ЗРК С-400
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Она в состоянии отразить любую атаку с воздуха и даже с космоса», — заявил эксперт.

По его словам, поставляя Минску С-400, Москва «укрепляет таким образом своего союзника в возможном конфликте, который может быть спровоцирован непростой ситуацией на российско-украинской границе».

«Когда мы слышим слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ядерное оружие Альянса в ответ на возмущение германской общественности будет отведено «дальше на восток», то есть в Польшу, то такие заявления Александра Лукашенко, в которых он просит нас поставить ему больше зенитно-ракетных комплексов, кажутся максимально логичными», — сказал собеседник ФАН.

Резюмируя, Клинцевич добавил, что сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере способно «локализовать любую военную угрозу».

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что НАТО не отправит своих солдат «умирать за Украину».

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Все новости / Политика / Политик Клинцевич объяснил, зачем Белоруссии могут понадобиться ЗРК С-400
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