Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу

Вашингтон, 1 декабря. Супруга принца Гарри Меган Маркл может вернуть былую популярность у публики после скандального интервью с Опрой Уинфри и даже стать ее конкуренткой, сообщило издание Express.

Маркл после посещения нового телешоу с ведущей Эллен Дедженерис получила массу положительных эмоций и опыта, которыми она осталась очень довольна. Легкий подход в ведении телепередач понравился супруге принца Гарри, которая задумалась открыть свою программу в таком формате. Она намерена обсуждать с гостями интересующие ее темы в непринужденной манере, не превращая все в драму.

Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что счастлива в США с Гарри и двумя детьми, но очень сильно скучает по шоу-бизнесу. Она не планирует возобновлять карьеру актрисы, а деятельность телеведущей ей показалась менее энергозатратной. Маркл отметила, что она сможет хорошо зарабатывать, а также вернет себе статус «звезды».

Ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл. Он считает, что жена принца Гарри проявила неуважение к королевской семье и лично к королеве Великобритании Елизавете II.