Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов

Москва, 1 декабря. Система, разрабатываемая национальной государственной корпорацией развития, позволит быстрее привлекать иностранных инвесторов. Об этом пишет РБК.

ВЭБ.РФ закончил тестировать систему собственной разработки, которая предназначается для оценивания качества инфраструктурных проектов. Инициатива носит название IRIIS.

Предполагается, что с помощью проекта инвесторы из-за рубежа смогут оперативнее решать, будут ли они участвовать капиталом в объекте, либо нет. Об инициативе подробно рассказала замглавы ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

«Если проект сегодня может пройти все критерии этой оценки, то он в полной мере может называться качественным, а следовательно, инвестор может спокойно в проект заходить. Наша задача — чтобы методология стала не только национальной, а чтобы она была «окном для иностранных инвестиций», — подчеркнула Ячевская.

Ожидается, что проект полноценно будет запущен уже в следующем году. Дело в том, что серьезные инвесткомпании не всегда имеют время и возможности для того, чтобы досконально изучать российские критерии. Поэтому, чтобы упростить и ускорить данную процедуру и создается IRIIS.

Госкорпорация ВЭБ.РФ ранее совместно с властями Иркутской области приступила к реализации проекта полномасштабной реструктуризации Байкальска с целью преобразования города в первый российский эко-сити.