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Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду

Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
pixabay.com

Киев, 1 декабря. Пожилая женщина смогла дозвониться в студию украинского телеканала и в прямом эфире рассказала об экономической ситуации в стране. По ее словам, пенсионерам не хватает денег даже на еду.

Соответствующим заявлением украинка поделилась в эфире телеканала «Наш». Женщина рассказала о наблюдениях за соотечественниками, а после этого громко разрыдалась. По словам пенсионерки, в стране не хватает электроэнергии, а также угля. Она назвала очень странным фактом все происходящее в государстве. Женщина также уточняла, что ей 68 лет и она живет в Черкасской области.

«Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», — сказала она и заплакала.

Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал опрос среди украинцев. По его данным, президент Украины Владимир Зеленский не пользуется широким доверием соотечественников, а также рискует не переизбраться на второй срок.

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