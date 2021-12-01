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Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
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Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Global Look Press  /  City News Moskva/Global Look Press

Дубай, 1 декабря. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил свою игру в пятой партии матча за титул чемпиона мира с представителем Норвегии Магнусом Карлсеном, отметив, что расстроен результатом.

По словам россиянина, он должен был играть острее, однако перед ним стоял сложный выбор: какой фигурой сыграть.

«Думал ли о ходе с4, чтобы сыграть более агрессивно? Конечно, но мне казалось, все хорошо. Тяжело было выбрать, как именно сыграть — конем, слоном. Но я подумал, что с4 можно сыграть чуть позже. В эндшпиле у черных вроде была неприятная позиция, но Магнус играет очень хорошо. Вопрос был не в том, хорошо ли он защищался, а в том, как я использовал свои возможности. В целом, когда у тебя есть шанс, а ты его не используешь, то чувствуешь себя расстроенным. Я должен был стараться сыграть острее. Я расстроен», — сказал Непомнящий журналистам на пресс-конференции по окончании партии.

Российский шахматист указал на то, что в игре с действующим чемпионом мира пытается создать своему визави как можно больше проблем.

Напомним, соперники сыграли вничью в пятой партии матча за титул чемпиона мира, 30-летний Непомнящий играл белыми фигурами. Четыре предыдущие партии также завершились ничейным исходом. Следующая партия матча за мировую шахматную корону пройдет в пятницу, 3 декабря.

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магнус карлсен шахматы Ян Непомнящий
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