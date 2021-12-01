Baijiahao: сообщения о новом российском комплексе С-550 вызвали нервную реакцию в США

Пекин, 1 декабря. США охватила паника из-за сообщений о том, что в России разрабатывается новая зенитная система С-550, которая станет серьезной угрозой для новейших американских самолетов-невидимок.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что технические характеристики российского комплекса держатся в секрете. Однако предполагается, что С-550 предназначен для борьбы с космическими аппаратами потенциального противника. В США эта новость вызвала нервную реакцию, потому что Вашингтон потратил миллиарды долларов на создание летательных аппаратов, которые могут оказаться бесполезными, передает «ПолитРоссия».

«Россия объявила о разработке мощнейшей системы С-550 и вызвала панику в Соединенных Штатах», — рассказали китайцы.

Федеральное агентство новостей /

По словам экспертов, «американцы в панике» из-за нависшей над их секретной разработкой угрозы. Речь идет о перспективном летательном аппарате X-37, который предназначен для работы на высоте до 750 км. В Китае считают, что новейший российский комплекс будет принят на вооружение раньше, чем США доделают свой космический аппарат.

Ранее сообщалось, что С-550 будет лучше своего предшественника С-500 «Прометей». По словам экспертов, он сможет уничтожать средства орбитальной авиации противника.