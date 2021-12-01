Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:23
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Суд вынес приговор американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Baijiahao: сообщения о новом российском комплексе С-550 вызвали нервную реакцию в США

Армия
Baijiahao: сообщения о новом российском комплексе С-550 вызвали нервную реакцию в США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 1 декабря. США охватила паника из-за сообщений о том, что в России разрабатывается новая зенитная система С-550, которая станет серьезной угрозой для новейших американских самолетов-невидимок.

В публикации китайского издания Baijiahao говорится, что технические характеристики российского комплекса держатся в секрете. Однако предполагается, что С-550 предназначен для борьбы с космическими аппаратами потенциального противника. В США эта новость вызвала нервную реакцию, потому что Вашингтон потратил миллиарды долларов на создание летательных аппаратов, которые могут оказаться бесполезными, передает «ПолитРоссия».

«Россия объявила о разработке мощнейшей системы С-550 и вызвала панику в Соединенных Штатах», — рассказали китайцы.

Baijiahao: сообщения о новом российском комплексе С-550 вызвали нервную реакцию в США
Федеральное агентство новостей /

По словам экспертов, «американцы в панике» из-за нависшей над их секретной разработкой угрозы. Речь идет о перспективном летательном аппарате X-37, который предназначен для работы на высоте до 750 км. В Китае считают, что новейший российский комплекс будет принят на вооружение раньше, чем США доделают свой космический аппарат.

Ранее сообщалось, что С-550 будет лучше своего предшественника С-500 «Прометей». По словам экспертов, он сможет уничтожать средства орбитальной авиации противника.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Baijiahao: сообщения о новом российском комплексе С-550 вызвали нервную реакцию в США
россия сша пентагон с-550
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать