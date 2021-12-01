Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:23
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Суд вынес приговор американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Челябинские спасатели помогли ребенку, который застрял между деревьями

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 20:53
Общество
Челябинские спасатели помогли ребенку, который застрял между деревьями
pixabay.com

Миасс, 1 декабря. Первоклассник из Миасса Челябинской области случайно застрял между стволами двух деревьев. На помощь мальчику пришли спасатели.

Инцидент произошел во время игры — дети отправились лазить по деревьям, растущим на школьном дворе. В результате один из школьников просунул ногу между двумя стволами, а вытянуть назад не смог. Находящиеся рядом с пострадавшим ребята рассказали о происшествии родителям, а те вызвали спасателей.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, спасатели освободили первоклассника при помощи гидравлического инструмента, а заодно рассказали собравшимся во дворе детям о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, как специалисты спасательных служб помогли годовалой девочке снять кресло-горшок с головы. Инцидент произошел в Уфе. Спасателей вызвали после того, как мать не смогла самостоятельно избавить ребенка от предмета.

 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Челябинские спасатели помогли ребенку, который застрял между деревьями
ребенок спасатели хорошие новости россии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать