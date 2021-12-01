Челябинские спасатели помогли ребенку, который застрял между деревьями

Миасс, 1 декабря. Первоклассник из Миасса Челябинской области случайно застрял между стволами двух деревьев. На помощь мальчику пришли спасатели.

Инцидент произошел во время игры — дети отправились лазить по деревьям, растущим на школьном дворе. В результате один из школьников просунул ногу между двумя стволами, а вытянуть назад не смог. Находящиеся рядом с пострадавшим ребята рассказали о происшествии родителям, а те вызвали спасателей.

Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, спасатели освободили первоклассника при помощи гидравлического инструмента, а заодно рассказали собравшимся во дворе детям о правилах безопасности.

Ранее сообщалось, как специалисты спасательных служб помогли годовалой девочке снять кресло-горшок с головы. Инцидент произошел в Уфе. Спасателей вызвали после того, как мать не смогла самостоятельно избавить ребенка от предмета.